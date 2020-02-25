На Ямале сократилось число контрафакта

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:22:41+03:00

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В минувшем году на Ямале было выявлено 68 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом промышленной продукции. Годом ранее, в 2018-м, таких преступлений было меньше – 44. Ситуацию с контрафактными и недоброкачественными товарами на потребительском рынке Ямала обсудили в ходе видеоконференции правоохранители, представители контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти.

Правительство ЯНАО сообщает, что выявлено 792 административных правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. Годом ранее их было больше тысячи, что свидетельствует о росте уровня ответственности предпринимателей.

Было обнаружено 596 правонарушений производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, из оборота изъято 937 декалитров алкоголя. Благодаря профилактическим мерам, отметили участники комиссии, в регионе в 2019 году произошло снижение на 12,5% количества «пьяных» преступлений.

Региональное управление Роспотребнадзора провело больше тысячи проверок продуктовых торговых точек. Из оборота в результате изъято 183 партии, несоответствующей необходимым требованиям. Также было проверено 810 изделий из золота и серебра, товары легкой промышленности, включая обувь. Почти 250 единиц было изъято.

В отношении виновных лиц составлено 818 протоколов об административном правонарушении, вынесено 818 постановлений о штрафах на общую сумму 8 миллионов 416,2 тысяч рублей. Средняя сумма одного штрафа составила 14 тысяч 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU