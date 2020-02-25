25 Февр. 2020 2020-02-25T09:21:00+03:00

При пожаре в Новом Уренгое погибли мужчина и женщина Фото: 89.mchs.gov.ru

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Пожар в Новом Уренгое унес жизнь двоих людей. ЧП произошло 24 февраля в 12 часов 30 минут. Горел жилой деревянный одноэтажный четырехквартирный дом по улице Западной.

Огнеборцы были на месте вызова через несколько минут, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. К этому моменту полыхали чердак и комнаты. Площадь пожара распространилась на 100 квадратных метров.

Во время разведки и тушения пожарными была обнаружена женщина, которую передали в карету скорой помощи, но спасти ее не удалось. От полученных травм женщина скончалась. Спустя некоторое время пожарными был обнаружен мужчина без признаков жизни. Остальные жильцы дома самостоятельно покинули жилой дом до приезда пожарных подразделений.

Тушение усложнялось тем, что была угроза распространения пожара на рядом стоящий жилой дом, но огнеборцев не допустили распространение огня. В 14 часов 30 минут была объявлена локализация пожара.

В ликвидации ЧП принимало участие 19 человек, в распоряжении которых было четыре единицы спецтехники МЧС. На месте пожара будут работать дознаватели МЧС для выяснения причин произошедшего. По предварительным данным очаг пожара находился в квартире, где обнаружены тела, уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время по данному происшествию проводится доследственная проверка. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU