2020-02-25T09:05:18+03:00
Общество

В отдалённых посёлках Ямала обустроят площадки временного накопления мусора

Муниципалитеты закупят арочные ангары или площадки контейнерного типа
Анна Полякова
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В отдалённых посёлках Ямала обустроят площадки временного накопления мусора Фото: yanao.ruВ отдалённых посёлках Ямала обустроят площадки временного накопления мусора Фото: yanao.ru
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В труднодоступных сёлах Ямала в 2020 году установят 37 площадок временного накопления ТКО. Они появятся благодаря финансированию из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы».

Как сообщает правительство ЯНАО, муниципалитеты закупят арочные ангары или площадки контейнерного типа. Отходы здесь смогут хранить до 11 месяцев, а затем перевозить по воде или зимнику для дальнейшей сортировки.

Также в 2020 году в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО в Белоярске Приуральского района продолжат строить пункт переработки мусора, а в Красноселькупе – полигон.

Кроме того, на стадии рассмотрения техзадание на проектирование нового полигона в Салехарде, рассматривается вопрос о таких же объектах в Новом Уренгое и Ноябрьске. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» до 2024 года в этих городах намерены построить мусоросортировочные комплексы, куда будут попадать отходы со всего региона.

Все принимаемые меры, как отмечают в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, позволят улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах арктического региона и обеспечить соблюдение федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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