Глава Ямала поблагодарил врачей за спасение новорожденной и ее мамы

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальские врачи в сложных условиях спасли женщину и ее новорожденную малышку. Об уникальном случае рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своих официальных страничках в социальных сетях.

Глава региона напомнил историю, когда в Тарко-Сале из-за нелётной погоды не было возможности доставить беременную женщину в перинатальный центр в Ноябрьск. Пациентке срочно требовалась операция, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребёнка. Тогда врачи небольшого акушерского отделения взяли ответственную операцию на себя. Ноябрьские коллеги все время были на связи, поддерживая медиков во время операции. На свет появилась девочка весом чуть больше килограмма. После месяца реабилитации, мама с девочкой наконец-то вернулись домой. Как отметил губернатор, врачи в небольших городах и посёлках Ямала уже не раз совершали ради спасения пациентов настоящие подвиги, порой рискуя собственной жизнью.

«Рад за семью - пусть ваша дочка растёт крепкой и весёлой! Благодарен врачам - горжусь каждым из вас», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU