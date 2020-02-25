2020-02-25T07:10:13+03:00
Общество

Уренгойские художники порадуют пуровчан уровнем академического мастерства

Работы северян отличаются самобытным видением природы и истории
Анна Полякова
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Уренгойские художники порадуют пуровчан уровнем академического мастерства Фото: Администрация Пуровского районаУренгойские художники порадуют пуровчан уровнем академического мастерства Фото: Администрация Пуровского района
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В единственной художественной школе Пуровского района, которая расположена в Уренгоя, открылась выставка работ воспитанников и преподавателей Экспозицию приурочили к 20-летию учебного заведения, она продлится до конца февраля в районном историко-краеведческом музее.

Творческие работы учащихся разных лет и их педагогов порадуют зрителя не только уровнем академического мастерства, но и самобытным видением природы и истории. Тематические натюрморты, портреты-образы, пейзажи со стаффажем, несомненно, будут интересны не только ценителям искусства, но и любителям.

Напомним, Уренгойская детская художественная школа была открыта 1 января 2000 года. Тогда около тридцати будущих художников учились в трех кабинетах старого административного здания поселка. Сегодня для 276 учащихся и 26 сотрудников учреждения созданы комфортные условия для творчества и учёбы.

В распоряжении юных художников - 12 учебных кабинетов, библиотека, натурный фонд, 5 мастерских. Здесь не только занимаются академическими дисциплинами, но и осваивают азы художественной обработки ткани и твердых материалов, печатной графики и керамики.

Работы воспитанников школы отмечены Гран-При, медалями, дипломами лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и окружных детских художественных конкурсов и фестивалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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