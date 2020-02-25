В Ноябрьске за лето благоустроят 179 дворов

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:30:01+03:00

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В Ноябрьске в этом году благоустроят четыре общественные территории. Кроме того, преобразятся 179 дворов - это в два раза больше, чем в прошлом году. Глава города Алексей Романов во время прямого эфира в своем Instagram рассказал, как обновится Ноябрьск за строительный сезон.

Продолжится кампания по благоустройству в рамках проекта «Комфортная городская среда». Работы пройдут на четырех крупных городских площадках: это сквер «Геологов», сквер «Мать и дитя», а также две большие внутридворовые территории. Эти проекты нашли поддержку в округе. Градоначальник попросил участвовать в контроле над работами и предлагать свои идеи, так можно немного отойти от проектов и воплотить в жизнь пожелания горожан, отметил мэр.

Одновременно будут продолжены работы и в Ноябрьск-парке. Уже сейчас ноябряне могут определить территории, которые благоустроят в 2021 году. На портале «Живём на Севере» идёт голосование. В перечне восемь территорий. Активнее всего горожане голосуют за обустройство скверов: в Общегородском центре 2, ул. Ленина, район дома 47 и в восьмом микрорайоне, ул. Советская, район дома 106.

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ИСТОЧНИК KP.RU