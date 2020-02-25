Погода на Ямале 25 февраля: снег пройдет на всей территории региона
Во вторник, 25 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 3 градуса. Будет пасмурно, пройдет снег. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, снег – второй половине дня. Ветер южный 11 м/с.
В Новом Уренгое -9 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 13 м/с.
В Надыме -7 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер южный 13 м/с.
В Губкинском -9 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 13 м/с.
В Тарко-Сале - 9 градусов, пасмурно. В середине дня и ближе к ночи пройдет снег. Ветер южный 11 м/с.
В Муравленко -8 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер южный 13 м/с.
В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 9 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU