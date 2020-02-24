24 Февр. 2020 2020-02-24T14:36:11+03:00

В Салехарде на площади у окружного военкомата отметили День защитника Отечества. Фото: администрация Салехарда

Также в этот день вручили медали всем, кто защищал Родину на дальних рубежах

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Ветераны боевых действий, представители политических партий, казаки, общественники приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества, который прошёл на площади у окружного военного комиссариата.

- День защитника Отечества – это праздник для солдат и офицеров, доблестно исполняющих воинский долг. Для тех, кто умеет брать на себя ответственность за свою страну и семью, быть верным слову и делу. Праздник для наших героических ветеранов. Счастья и здоровья вам и вашим семьям, мира и благополучия Салехарду, Ямалу и всей стране! – поздравил собравшихся глава города Алексей Титовский.

В этот же день исполнительный директор Ямало-Ненецкой окружной ассоциации организаций ветеранов боевых действий Александр Уколов вручил медали «Ветеран боевых действий» тем, кто с честью и достоинством выполнил приказ, защищая Отечество на дальних рубежах.

ИСТОЧНИК KP.RU