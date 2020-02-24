Погода на Ямале 24 февраля: переменная облачность и небольшой снег

24 Февр. 2020 2020-02-24T05:53:36+03:00

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На Ямале сегодня, 24 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-11°С, днём 0…-6°С.

По народному календарю 24 февраля – Власьев день, или Коровий праздник. На Власия крестьяне закалывали бычка, тёлку, свинку и угощались жарким. Дело в том, что корма для животных убывали, и держать лишний скот становилось накладно. А ещё таяли запасы хлеба, крестьянский скот скудел, а перед Постом людям нужно было запастись силами.

Морозы на Власия считались последними. Крестьяне говорили: «Мороз запел – санный след оледенел», «Прольёт Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги», «Власий, сшиби рог с зимы».

ИСТОЧНИК KP.RU