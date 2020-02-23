Администрацию Лабытнанги судили за беспорядок на площадках для ТКО

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:12:10+03:00

Прокуратура через суд обязала городскую администрацию позаботиться о площадках для твердых коммунальных отходов

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Прокуратура Лабытнанги проверила в городе соблюдение требований законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами. Привести в порядок площадки для ТКО администрацию обязали через суд.

Прокуратура поясняет, согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городская администрация должна организовывать деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Оказалось, что эти полномочия администрация Семи Лиственниц не выполняет надлежащим образом. Проверка показала, что 187 площадок для сбора отходов не соответствовали санитарным требованиям.

Прокурор города внес представление главе администрации. Однако за лето 2019 года чиновники никаких мер не предприняли. Это нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, сочла прокуратура. Потому она направила исковое заявление о возложении на администрацию Лабытнанги обязанности по оборудованию площадок. Накануне Лабытнангский городской суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU