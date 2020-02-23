Пуровский мост готов на 60 процентов: завершился четвертый этап стройки

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:27:42+03:00

Стороны моста через Пур приблизились друг к другу еще на 105 метров

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Строителям осталось построить 634,5 метров сооружения до полного соединения сторон моста через Пур, протяженность объекта – 1023 метра. Сейчас завершили четвертый этап строительства очередного пролетного строения.

– Процесс надвижки технологически сложен, четвертый этап длился сутки. Надвижка выполняется с помощью гидравлических домкратов. На русловых опорах установливают накаточные устройства, по ним двигаются пролётные строения с помощью специальных карточек скольжения Для этой работы мы задействовали около 40 строителей, и выполнили переход с пятой опоры на шестую, – поделился успехами производитель работ ТФ «Моостоотряд-36» Владислав Сиротин.

Напомним, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2020 год Годом дорог у регионе. Губернатор назвал приоритетной задачей завершение моста через Пур.

– В конце 2020-го мы запустим Пуровский мост, завершим его с опережением графика. Работы идут круглосуточно, мост строится на средства частных инвесторов, без участия окружного бюджета, – подчеркнул Артюхов.

Готовность Пуровского моста ждут около 30 тыс. жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, проезд будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU