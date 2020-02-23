Замглаву Надымского района обвиняют в растрате 29 миллионов рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:40:45+03:00

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Заместитель главы муниципального образования Надымского района стал подозреваемым в деле о растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии ямальских следователей СКР, замглавы Надыма сговорился с начальником городского Управления капстроительства и капремонта. "Помогла" чиновникам подрядная организация – московская компания ООО «Экспертгрупп».

Чиновники заставили коллег подписать акты приемки и направили подделанные документы на получение субсидии. Так, коррупционеры «освоили» 29 миллионов рублей: по бумагам Надым благоустроили, а на деле подрядная организация не выполнила все обещанное. Кстати, благоустраивать собирались городскую площадь Надыма и бульвар «Стрижова».

Преступление чиновников и руководителя «ООО «Экспертгрупп» раскрыли оперативники. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверила законность возбуждения уголовных дел и задержания должностных лиц. Следком устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU