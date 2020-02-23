Погода на Ямале 23 февраля: тепло и ветрено, местами снег

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:27:06+03:00

23 февраля - день Прохора Весновея в народном календаре. Фото: Pixabay

В Тарко-Сале будет снежно, обещают синоптики

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23 февраля, в воскресенье, в Ямало-Ненецком автономном округе воздух составит -3…-6 градусов, ночью понизится до -5…-10 градусов. Синоптики прогнозируют в регионе юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Местами снегопад.

В Салехарде и Приуральском районе ожидается днем -3…-4, ночью до -6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Новом Уренгое днем будет -6…-10, ночью до -8 градусов. Будет переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Юго-западный ветер разойдется до 10 метров в секунду.

В Ноябрьске днем -6…-8, ночью около -7 градусов. Небо будет пасмурным, однако осадков не предвидится. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В Тарко-Сале температура воздуха днем понизится до -4..-6, ночью до -6…-10 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В народном календаре 23 февраля – день Прохора Весновея. В этот день начинался поворот на весну. В народе говорили: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

ИСТОЧНИК KP.RU