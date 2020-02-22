Учеников ямальской автошколы попросили быть вежливыми на дороге

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:46:35+03:00

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В Салехарде инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу в автошколе. Они рассказали присутствующим о статистике аварийности на дорогах окружной столицы, в том числе и с участием несовершеннолетних.

Сотрудники полиции обратили особое внимание на те нарушения Правил дорожного движения, которые чаще всего влекут ДТП с пострадавшими: это несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без специальных удерживающих устройств и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

– Для присутствующих провели «Краш-курс». Он формирует чувство опасности и осознанное соблюдение правил безопасного поведения. В рамках него за короткий период времени рассказали максимум информации об авариях, их причинах и последствиях, – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В заключение беседы полицейские пожелали ученикам автошколы быть вежливыми на дороге, помнить о своей безопасности, а также о жизни и здоровье других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU