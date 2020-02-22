В Новом Уренгое прокуратура разобралась, почему вырубили свет в дачном кооперативе

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:32:33+03:00

В Новом Уренгое в дачном кооперативе закупили резервные источники питания после аварийного отключения электричества Фото: Татьяна Коркина

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Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры округа провела проверку в дачном потребительском кооперативе «Дунай», где из-за аварии отключили от электроэнергии 110 жилых домов. В результате происшествия эвакиуровали 89 человек, из них 27 несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отключение произошло из-за замыкания трансформатора. В кооперативе отсутствовали резервные источники питания, что привело к длительному отключению электроэнергии.

В связи с этим прокурор города внёс представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. Сейчас закуплены резервные источники питания, электроснабжение восстановлено.

В отношении должностного лица кооператива прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в Северо-Уральское Управление Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU