В Новом Уренгое прокуратура разобралась, почему вырубили свет в дачном кооперативе
Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры округа провела проверку в дачном потребительском кооперативе «Дунай», где из-за аварии отключили от электроэнергии 110 жилых домов. В результате происшествия эвакиуровали 89 человек, из них 27 несовершеннолетних детей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, отключение произошло из-за замыкания трансформатора. В кооперативе отсутствовали резервные источники питания, что привело к длительному отключению электроэнергии.
В связи с этим прокурор города внёс представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. Сейчас закуплены резервные источники питания, электроснабжение восстановлено.
В отношении должностного лица кооператива прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в Северо-Уральское Управление Ростехнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU