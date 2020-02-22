2020-02-22T06:23:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 февраля: местами пройдёт небольшой снег

Днём заметно потеплеет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 22 февраля: местами пройдёт небольшой снегПогода на Ямале 22 февраля: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 22 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-10 м/с. Температура ночью -12…-18 C, днём -5…-13 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Температура ночью -13…-15 C, днём -5…-7 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Температура ночью -13…-15 C, днём -5…-7 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Температура воздуха -15…-17 C, днём -8…-10 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -16…-18 C, днём -11…-13 C.

В Красноселькупском районе облачность, небольшой снег. Ветер северный 2 м/с. Температура воздуха -10…-12 C, днём -8…-10 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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