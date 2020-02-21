2020-02-21T16:57:40+03:00
Общество

Перед состязаниями на Кар-Нате тундровики прошли медосмотр

Всего проверили свое здоровье 120 оленеводов
Анна Полякова
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Перед состязаниями на Кар-Нате тундровики прошли медосмотр Фото: puradm.ruПеред состязаниями на Кар-Нате тундровики прошли медосмотр Фото: puradm.ru
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На фактории Кар-Нат Пуровского района 21 января стартовали лично-командные соревнования по национальным видам спорта среди сельскохозяйственных предприятий района. В преддверии Дня оленевода в деревню Харампур съехались тундровики со всего района. Перед состязаниями врачи проверили состояние здоровья оленеводов.

В рамках диспансеризации медосмотр провели медосмотр, флюорографическое обследование, произвели забор проб на ВИЧ и биохимический анализ крови. Всего проверились у врачей 120 человек.

В Харампуре мобильная на протяжении двух дней работала бригада специалистов Тарко-Салинской ЦРБ и их коллеги из Ноябрьска. Сотрудники окружного спид-центра провели экспресс-тестирование и лекцию для детей и взрослых о профилактике ВИЧ-инфекции.

Период проведения национальных состязаний – еще одна возможность для медиков провести обследование и донести до тундровых жителей важную информацию о правилах здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе ТЦРБ.

21 февраля тундровики демонстрировали мастерство в северном многоборье, а завтра, 22 февраля, весь день будет посвящен гонкам на оленьих упряжках. Напомним, общерайонными состязаниями на кубок главы Пуровского района на фактории «Кар-Нат» откроется весенний марафон спортивных и праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода, они пройдут во всех поселениях района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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