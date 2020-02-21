Пуровский чиновник получил взятку дорогим внедорожником
В Пуровском районе судят бывшего чиновника из администрации. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в 2013 году, когда он исполнял обязанности начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики районной администрации, он получил от гендиректора коммерческой строительной организации автомобиль Тойота Ланд Крузер 200 в качестве взятки. Стоимость внедорожника оценили в 2,5 млн. рублей.
Руководитель фирмы нарушил исполнение муниципального контракта, в связи с чем его могли привлечь к ответственности.
В обмен на «подарок» чиновник гарантировал гендиректору не применять в отношении него и его организации мер ответственности, а также подписать акт выполненных работ, несмотря на их завершение лишь в частичном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU