Пуровский чиновник получил взятку дорогим внедорожником

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:36:22+03:00

За машину он обещал принять невыполненные по госконтраку работы

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе судят бывшего чиновника из администрации. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в 2013 году, когда он исполнял обязанности начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики районной администрации, он получил от гендиректора коммерческой строительной организации автомобиль Тойота Ланд Крузер 200 в качестве взятки. Стоимость внедорожника оценили в 2,5 млн. рублей.

Руководитель фирмы нарушил исполнение муниципального контракта, в связи с чем его могли привлечь к ответственности.

В обмен на «подарок» чиновник гарантировал гендиректору не применять в отношении него и его организации мер ответственности, а также подписать акт выполненных работ, несмотря на их завершение лишь в частичном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU