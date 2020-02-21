2020-02-21T16:20:45+03:00
Общество

Ледовый городок в Салехарде продолжит работу

Специалисты проверили конструкции на прочность
Анна Полякова
Поделиться:
Ледовый городок в Салехарде продолжит работу Фото: salekhard.orgЛедовый городок в Салехарде продолжит работу Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде установилась тёплая погода, поэтому под угрозой оказались ледовые конструкции новогоднего городка на площади у центра культуры и спорта «Геолог». Специалисты подрядной организации и МКУ «СДЕЗ» провели 21 февраля очередной осмотр его на целостность и безопасность. В результате сделали вывод, что ледовый городок может продолжать свою работу. Так что он будет и дальше радовать ребятишек.

- На сегодняшний день ледовый городок в хорошем состоянии. Единственная проблема – протайка в местах прокладки кабелей подсветки. Сейчас мы этот вопрос рассматриваем – возможно, будет отключена подсветка, но сам городок по-прежнему будет работать, - отметил заместитель генерального директора МКУ «Салехардская ДЕЗ» Степан Федченко.

Также он рассказал, что по контракту городок должен стоять до 20 марта, но если будет так же тепло и начнется подтайка городка, то придётся убрать его раньше срока. Специалисты подрядной организации, которые его строили, ежедневно следят за его состоянием и докладывают в СДЕЗ, сообщили в администрации ямальской столицы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед состязаниями на Кар-Нате тундровики прошли медосмотр
Пуровский чиновник получил взятку дорогим внедорожником
Ледовый городок в Салехарде продолжит работу
В Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика
Салехардцы выбрали девиз Дня оленевода
На Ямале обсудили план подготовки к форуму молодых лидеров стран БРИКС и ШОС
Надымчанка, спасая деньги от мошенников, отдала сбережения незнакомке
Ямал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФО
Мэр Ноябрьска вручил полицейским ключи от внедорожников
Из Лабытнанги почти 33 тонны оленьих рогов отправили в Уссурийск
На Ямале оценили наполненность продуктами сельских магазинов
На Ямале готовятся изменения в законодательство о тишине
На Ямале врачи следят за здоровьем троих прибывших из Китая
Ноябрянина за двойное убийство посадили на 19 лет
Салехардцы поддержали флешмоб мэра к 425-летию города
В Салехарде летом отремонтируют больше 7 км дорог
В Ноябрьске умер мужчина во время уборки снега
На Ямале капремонт в этом году пройдёт в 238 многоквартирниках
Ямал вошёл в ТОП самых привлекательных для инвесторов регионов России
Ямальские НКО готовят к участию в реализации нацпроектов
Таркосалинские медики взяли на контроль здоровье старшего поколения
В жутком ДТП на трассе Ноябрьска погиб водитель
В салехардских школах продлен карантин по ОРВИ
Десятилетний школьник из Ноябрьска спас жизнь своей мамы
В Салехарде определили методы борьбы с "дикарями" в городе
Погода на Ямале 21 февраля: по-прежнему тепло
Салехардец, размахивая ножом, угрожал полицейскому расправой
На Ямале за год убрали более 300 свалок