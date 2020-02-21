Ледовый городок в Салехарде продолжит работу

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:20:45+03:00

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В Салехарде установилась тёплая погода, поэтому под угрозой оказались ледовые конструкции новогоднего городка на площади у центра культуры и спорта «Геолог». Специалисты подрядной организации и МКУ «СДЕЗ» провели 21 февраля очередной осмотр его на целостность и безопасность. В результате сделали вывод, что ледовый городок может продолжать свою работу. Так что он будет и дальше радовать ребятишек.

- На сегодняшний день ледовый городок в хорошем состоянии. Единственная проблема – протайка в местах прокладки кабелей подсветки. Сейчас мы этот вопрос рассматриваем – возможно, будет отключена подсветка, но сам городок по-прежнему будет работать, - отметил заместитель генерального директора МКУ «Салехардская ДЕЗ» Степан Федченко.

Также он рассказал, что по контракту городок должен стоять до 20 марта, но если будет так же тепло и начнется подтайка городка, то придётся убрать его раньше срока. Специалисты подрядной организации, которые его строили, ежедневно следят за его состоянием и докладывают в СДЕЗ, сообщили в администрации ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU