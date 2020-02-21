Салехардцы выбрали девиз Дня оленевода

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:46:34+03:00

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В Салехарде завершилось голосование за слоган, который появится на открытки ко Дню Оленевода. Напомним, жителям города было предложено отдать свой голос за один из четырех интересных и емких девизов, которые предлагали горожане в социальных сетях, и с которыми ассоциируется город на Полярном круге.

Как сообщили в управлении культуры и молодежной политики администрации Салехарда, в результате большинство голосов было отдано за слоган «Салехард – теплее, чем кажется».

Именно он и будет нанесен на наши салехардские открытки. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», их создала талантливая ненецкая художница Зоя Худи.

Сам праздник День Оленевода, 28 марта пройдет на берегу реки Полябта в районе городского пляжа, каждый желающий сможет отправить уникальную открытку своим родным и близким нашей северной чумовой почтой. Организаторы поблагодари всех участвовавших в голосовании, которые предлагали слоганы для открыток.

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ИСТОЧНИК KP.RU