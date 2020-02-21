21 Февр. 2020 2020-02-21T14:28:55+03:00

На Ямале обсудили план подготовки к форуму молодых лидеров стран БРИКС и ШОС Фото: yanao.ru

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Делегация Федерального агентства по делам молодёжи приехала в Салехард для подготовки к V форуму молодых лидеров стран БРИКС и ШОС. Мероприятие пройдёт в столице Ямала с 6 по 8 ноября 2020 года. По прогнозам форум соберёт 100 молодых участников из 20 стран, среди них 80 представителей сферы молодёжной политики зарубежных стран и порядка 20 российских экспертов и гостей.

Организаторы побывали на площадках проведения форума, в том числе в Правительстве ЯНАО, МРК «Полярис», Обдорском остроге, посёлке Горнокнязевске, комплексе городской усадьбы Терентьевых, окружном музейно-выставочном комплексе им.И.С. Шемановского.

Одной из задач форума станет знакомство участников с культурой региона и системой поддержки традиционного образа жизни КМНС, демонстрация инновационного и промышленного потенциала, презентация актуальных практик работы с молодёжью.

В данный момент прорабатываются деловая и культурная программа, медиаплан информационного освещения на федеральном и международном уровнях. Важным блоком программы станут мероприятия, посвященные 75-летию Победы.

Начальник отдела международной деятельности Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Татьяна Селиверстова отметила готовность Ямала как принимающей стороны.

Напомним, в 2020 году Ямал стал одним из трёх регионов России, где пройдёт V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС. Участников мероприятия также примут Югра и Челябинская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU