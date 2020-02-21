Надымчанка, спасая деньги от мошенников, отдала сбережения незнакомке

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Лжесотрудница банка под предлогом спасения денег от мошенников обокрала 39-летнюю жительницу Надымского района. Когда северянка осознала обман, обратилась в полицию. Она рассказала, как попалась на уловку аферистки.

В УМВД России по ЯНАО сообщили, 19 февраля в дежурную часть полиции поступило заявление от женщины, работающей вахтовым методом на территории Надымского района.

Выяснилось, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что неизвестные пытаются снять со счета принадлежащей ей банковской карты денежные средства. Для сохранения сбережений незнакомка попросила назвать данные карты и код из смс-сообщения, который поступит ей на телефон. Обеспокоенная заявительница так и сделала. В результате с банковской карты ушло 34 340 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полиция призывает граждан быть бдительными, не разглашать неизвестным лицам секретную информацию по личным банковским продуктам, а обращаться за консультацией к специалистам банка.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU