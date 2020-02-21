2020-02-21T13:52:50+03:00
Общество

Ямал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФО

ЯНАО по данному показателю поднялся на две позиции среди всех регионов России
Анна Полякова
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Ямал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФОЯмал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФОФото: Анна Полякова
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Ямало-Ненецкий автономный округ остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в Уральском федеральном округе. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году составило 6,46 человек на 100 тысяч населения – это самый низкий показатель среди всех регионов УрФО.

Кроме того, Ямал по данному показателю поднялся на две позиции среди всех регионов России и занимает шестое место, сообщает департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Лидерами рейтинга являются Чукотский автономный округ (2,01), Москва (3,51), Севастополь (4,06), Санкт-Петербург (4,22) и Ненецкий автономный округ (4,56).

Данный показатель является одним из ключевых в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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