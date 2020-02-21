Мэр Ноябрьска вручил полицейским ключи от внедорожников

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:29:45+03:00

Автомобили передали участковым уполномоченным и отделу по делам несовершеннолетних

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Глава Ноябрьска Алексей Романов в преддверии Дня защитника Отечества поздравил сотрудников ОМВД c предстоящим праздником и передал ключи от двух автомобилей «Renault DUSTER». Сообщили в администрации города.

Личному составу градоначальник пожелал крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи и профессиональных успехов в службе на благо Отечества и жителей города.

Начальник полиции Андрей Смирнов рассказал, что один автомобиль передан в распоряжение отдела участковых уполномоченных, второй - отделу по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU