21 Февр. 2020 2020-02-21T13:20:58+03:00

Из Лабытнанги почти 33 тонны оленьих рогов отправили в Уссурийск Фото: правительство ЯНАО

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Несколько партий рогов северного оленя отправили из Лабытнанги в Уссурийск Приморского края. Груз общим весом 32,5 тонны доставят до места назначения по железной дороге, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам,

Отправителем стал индивидуальный предприниматель, который ведет заготовку рогов северного оленя у оленеводов-частников Приуральского района ЯНАО. Заготовленные рога на его предприятии сортируют, очищают и подсушивают.

Сопроводительные ветеринарные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены согласно установленным правилам. Отметим, с начала 2020 года рога северного оленя трижды становились объектом досмотра специалистов регионального Управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU