На Ямале оценили наполненность продуктами сельских магазинов

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:31:42+03:00

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О росте цен и пустующих полках в магазинах Яр-Сале Ямальского района заговорили в социальных сетях. Кто-то предположил, что это напрямую связанно с теплой погодой, из-за которой обустраивать зимник всё ещё небезопасно.

Руководство муниципалитета решило проверить эту информацию. В результате получились фотографии продуктовых прилавков торговых точек и складов со всех поселков Ямальского района. Основные продукты - хлеб, масло, молоко, яйца, мясо, овощи и фрукты – всё это присутствует в магазинах.

Ситуацию все же обсудили на заседании рабочей группы, которая занимается мониторингом цен на продукты питания в районе. Участие во встрече принял председатель районной думы Александр Алисеевич. Он рассказал, что питание школьников всегда находится под особым контролем. Все необходимые продукты, входящие в состав блюд, в школьной столовой есть. Поставщики не подводят и вовремя осуществляют новые поставки.

- Отсутствие зимника не влияет на снабжение, так как предприниматели в любом случае осуществляют завоз продуктов. Конечно, без зимника сложнее и дольше, но не критично. На данный момент крупные предприниматели уже начали подготовку к распутице – заполняют склады, - пояснил руководитель управления муниципального заказа и торговли Яков Скворцов.

Он также отметил, что с начала года сезонный рост на овощи и фрукты в пределах 10%.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что проезд по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы. Минимальная толщина льда составляла 54 см, что не позволяет выпустить тяжёлую технику.

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ИСТОЧНИК KP.RU