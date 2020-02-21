21 Февр. 2020 2020-02-21T12:14:07+03:00

На Ямале готовятся изменения в законодательство о тишине Фото: dpv.yanao.ru

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На Ямале предлагают ввести административную ответственность за нарушение тишины в определенные часы. Шуметь не рекомендуется в обеденное время (с 12 до 15 часов), вечером при производстве ремонтных, строительных работ, погрузочно-разгрузочных работ (с 20.00 до 22.00 часов).

Кроме того, могут увеличить временной промежуток для соблюдения тишины в ночное время. В будни запретят шуметь с 22.00 до 8.00 часов следующего дня, в выходные и нерабочие праздничные дни с 22.00 до 10.00 часов следующего дня.

Все новые условия прописаны в Проекте закона «О внесении изменений в статью 2.3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях».

Также планируется увеличить размер санкций за нарушение тишины, включить в защищаемые территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами и расширить перечень исключений на действие норм о тишине, сообщает департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU