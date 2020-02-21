На Ямале врачи следят за здоровьем троих прибывших из Китая

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:58:49+03:00

Все имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом

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Под наблюдением ямальских врачей находится трое прибывших в регион из КНР. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, на сегодняшний день в автономный округ с начала года приехало 26 человек. Напомним, еще в начале недели медики следили за стоянием здоровья семи человек.

Ранее сообщалось, что все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней. Больных новым вирусом на территории региона не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU