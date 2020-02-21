21 Февр. 2020 2020-02-21T12:30:29+03:00

Ноябрянина за двойное убийство посадили на 19 лет Фото: Ольга Крыльцова

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Суд приговорил жителя Ноябрьска к 19 годам колонии строгого режима. Северянин жестоко расправился с мужчиной и женщиной в ночь на 9 декабря 2017 года. Во время ссоры после застолья он зарезал хозяев квартиры.

- От множественных ударов ножом в жизненно-важные органы они скончались на месте происшествия, - сообщает прокуратура ЯНАО.

После этого он сбежал из квартиры. Пользуясь отсутствием очевидцев преступления, он заявил, что накануне уснул, проснувшись на следующее утро, обнаружил окровавленные трупы.

По ходатайству обвиняемого, отрицавшего свою причастность к совершению преступления, уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Однако они вынесли обвинительный вердикт.

Кроме 19 лет лишения свободы, ему назначили дополнительное наказание - ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. С осужденного в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация причиненного преступлением морального вреда в размере 350 000 руб.

Убийца не согласился с приговором суда, и, ссылаясь на допущенные по делу нарушения закона, обжаловал решение в апелляционном порядке, однако не добился в этом деле успеха. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU