Салехардцы поддержали флешмоб мэра к 425-летию города

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:30:59+03:00

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Жители Салехарда активно поддержали идею главы города Алексея Титовского – сказать тёплые и добрые слова родному городу и таким образом «соткать» большое общее поздравление к его 425-летию, рассказать о своих любимых местах в нём.

Напомним, градоначальник признался в любви к Салехарду и призвал присоединиться к флешмобу. Об этом глава Салехарда написал в своём Instagram: «С Салехардом связана вся моя жизнь и жизнь моей семьи. Я люблю свой город за то, что здесь живут особенные, трудолюбивые и отзывчивые люди. Люблю город за то, что с каждой улицей и каждым домом связаны тёплые воспоминания. Люблю Салехард за то, что в нём хранится история».

В соцсетях горожане показывают свои фотографии, делятся воспоминаниями, рассказывают о своих любимых местах в городе.

Краевед, председатель совета старожилов города рассказывает Татьяна Гостюхина, призналась, что Салехард строился и рос вместе с ней, на ее глазах. Сейчас стал красавцем: «Люблю его за то, что он единственный город, который пересекает Полярный круг. …Я люблю старую часть города, а особенное место в моей душе занимает городской сад, хотя он немного изменился, но не потерял свою прелесть и притягательность».

Общественник, исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин называет город уникальным, и люди здесь особенные по своей душевности, доброжелательности и северному характеру. Он рассказал в своем видеообращении, что особенно любит берег Полябты, а еще прогулки по лесу, когда можно ощутить гармонию с природой.

ИСТОЧНИК KP.RU