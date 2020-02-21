21 Февр. 2020 2020-02-21T10:23:31+03:00

В Салехарде этим летом отремонтируют больше 7 километров дорог Фото: salekhard.org

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В Год дорог, объявленный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, в Салехарде проведут работы по ремонту «дорожной одежды» и строительству новых автодорог.

Как рассказал глава города Алексей Титовский, общая протяжённость ремонтов всех участков, запланированных на этот год, – свыше 7,5 км. Это большие объёмы для столицы региона. Градоначальник выразил надежду, что после завершения работ нареканий со стороны водителей на качество дорог станет меньше.

За счёт средств окружного бюджета в Салехарде запланирован ремонт трёх участков. В этом списке объездная дорога, где обновят 2,381 км покрытия, а также улица Республики на участке от Броднева до Мичурина и участок от Объездной до Б. Кнунянца.

Кроме того, ремонт пройдет на автодороге от улицы Комсомольская до улицы Республики, работы проведут на улицах Шалгина, Игарской, Гаврюшина, Сенькина, Манчинского, Совхозная, Броднева.

Запланированы и проектно-изыскательные работы. Так, специалисты спроектируют автомобильную дорогу от ул. Арктическая до ул. Совхозная и подготовятся к реконструкции проспекта Молодёжи, со временем дорога расширится до четырёх полос. Проектно-изыскательные работы по этим адресам продлятся до конца 2021 года.

Частично будут выполнены работы по строительству улично-дорожной сети в микрорайонах частной жилой застройки: Юбилейный и Солнечный. Завершится строительство дорог: микрорайон Солнечный (2-й этап) и СНТ «Удача».

В микрорайоне Обдорский появится дорога от проспекта Молодёжи к новому детскому саду и строящемуся спорткомплексу «Ямал-Арена». Будет реконструирована ул. Объездная.

ИСТОЧНИК KP.RU