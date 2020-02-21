21 Февр. 2020 2020-02-21T10:09:41+03:00

В Ноябрьске умер мужчина во время уборки снега Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске мужчина скончался во время уборки снега. Несчастье случилось вечером 20 февраля в кооперативе «Пелей».

Владелец гаража убиравший снег с крыши, внезапно упал, потеряв сознание. Прохожий, ставший очевидцем случившегося, вызвал скорую помощь. Мужчина уже не дышал.

Бригада медиков, примчавшаяся на месте происшествия, тут же приступила к реанимации. Медики боролись за жизнь 55-летнего мужчины в течение двух часов, но спасти его не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU