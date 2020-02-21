21 Февр. 2020 2020-02-21T09:45:30+03:00

На Ямале капремонт в этом году пройдёт в 238 многоквартирниках Фото: yanao.ru

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В рамках краткосрочного плана 2020 года на Ямале капремонт в разной степени затронет 238 многоквартирных дома. По некоторым видам работ уже стартовали первые в этом году предварительные отборы организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Готовность муниципалитетов к выполнению работ обсудили на рабочем совещании, которое в режиме видеоселектора провел замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв.

Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо на должном уровне провести комплекс всех подготовительных мероприятий, нацеленных на перспективу выхода на объекты квалифицированных, добросовестных подрядных организаций, знающих и понимающих специфику региона. Процедура отбора подрядных организаций предусматривает проведение аукционов на электронной торговой площадке.

Также обсудили предстоящее обустройство парков, скверов и детских площадок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Замглавы региона рекомендовал главам муниципальных образований до 1 мая провести торги по заключению контрактов и отобрать подрядчиков для выполнения работ. В городах и посёлках региона планируется благоустроить 83 общественных и около 700 дворов, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU