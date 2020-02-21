Ямал вошёл в ТОП самых привлекательных для инвесторов регионов России

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:21:52+03:00

Округ сохраняет место в группе на протяжении нескольких лет

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Ямал занял третью строчку после Москвы и Санкт-Петербурга в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Национальное рейтинговое агентство оценивало совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории.

Это финансовая устойчивость, качество трудовых ресурсов, перспективы внутреннего спроса, производственный потенциал, институциональная среда, инфраструктура, географическое положение и природные ресурсы.

Округ сохраняет место в группе субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью на протяжении нескольких лет. Регион обладает ценными природными ресурсами, и на его территории успешно реализуются крупные проекты в нефтегазовой сфере. Ямал является одним из лидеров по привлечению прямых иностранных инвестиций, уверенно входя в десятку ведущих регионов по этому показателю.

Как отметил президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков, 2019 году в округе быстрыми темпами росло промышленное производство и инвестиции в основной капитал. По обоим показателям за первое полугодие 2019 года зафиксирован рост более 20%, что существенно опережает среднероссийские темпы. Эксперты также положительно оценили наличие в регионе платежеспособного спроса.

Учитывались не только статистические показатели, но и данные опросов предпринимателей и экспертные оценки, уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU