Ямальские НКО готовят к участию в реализации нацпроектов

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:09:28+03:00

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Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов в ЯНАО обсудили в столице Ямала на стратегической сессии.

Результатом станут предложения по развитию потенциала НКО и всего некоммерческого сектора региона. По итогам сессии будет создана единая карта общественных инициатив и концепция по участию НКО в реализации национальных проектов на Ямале.

В разговоре, который состоялся 20 февраля, участвовали порядка 80 человек – представители СО НКО, Общественной палаты, органов исполнительной власти и местного самоуправления со всего округа.

Напомним, о важности включения общественности в реализацию национальных проектов неоднократно говорил президент Владимир Путин и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как отметил директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, роль наших общественных организаций – донести до жителей, что такое нацпроекты, как с этим можно работать и каким образом НКО и включатся в эту работу.

Организаторы мероприятия – департамент внутренней политики ЯНАО совместно с Общественной палатой Ямала и Региональной общественной организацией «Общественные инициативы Севера».

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ИСТОЧНИК KP.RU