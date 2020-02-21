Таркосалинские медики взяли на контроль здоровье старшего поколения

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:48:29+03:00

Организована бесплатная доставка и сопровождение пациентов в районную больницу и обратно

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В Тарко-Салинской ЦРБ стартовал профилактический проект для пуровчан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Накануне медицинские работники обследовали пенсионеров Пуровска. Далее по графику в течение года в районную больницу приедут жители Сывдармы, Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Пурпе-1.

Сотрудники центра соцобслуживания организуют бесплатную доставку и сопровождение пациентов в районную больницу и обратно. За медицинским учреждением – непосредственно проведение обследования, сообщили в администрации Пуровского района.

У людей, перешагнувших 65-летний рубеж, помимо хронических заболеваний проявляются и другие неприятные симптомы: ухудшение слуха и зрения, проблемы с равновесием и координацией, плохое настроение и снижение памяти. Задача проекта – взять под контроль состояние здоровья пожилых людей, тем самым улучшить качество и продолжительность их жизни.

Акция проходит в рамках регионального проекта «Старшее поколение» на основании трехстороннего соглашения между ТЦРБ, районным управлением социальной политики и центром социального обслуживания населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU