В жутком ДТП на трассе Ноябрьска погиб водитель

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:26:48+03:00

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Водитель, зажатый в автомобиле в результате ДТП на ямальской трассе, не выжил. Авария произошла 20 февраля в 16:40 на 6 километре автодороги «Карамовская» между МК-87 и МК-102. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2114» и «Kia Ceed».

Прибывшие на место происшествия медики и спасатели извлекли пострадавшего из искореженного автомобиля и экстренно доставили в больницу. Состояние водителя оценивалось как очень тяжелое. Спустя некоторое время стало известно, что мужчину спасти не удалось. Он скончался в медучреждении от полученных травм. Водитель «Kia Ceed» получил травмы. Как установили в Госавтоинспекции, водитель иномарки не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек погиб и 4 травмированы. С начала 2020 года в 898 зарегистрированных ДТП погибли 11 человек и 73 травмированы, в их числе 5 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU