2020-02-21T07:02:17+03:00
Общество

В салехардских школах продлен карантин по ОРВИ

В городе продолжает действовать масочный режим
Анна Полякова
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В салехардских школах продлен карантин по ОРВИВ салехардских школах продлен карантин по ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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Карантин в детских садах и школах Салехарда продлен до 25 февраля. Об этом сообщила представитель окружного управления Роспотребнадзора Яна Пашина на заседании межведомственной комиссии по борьбе с социально значимыми заболеваниями.

Она сообщила, что ситуация под контролем, опасений по распространению ОРВИ и гриппа нет.

Напомним, ранее сообщалось, что профилактические меры будут действовать до 22 февраля включительно. На этот период были отменены все культурно-массовые мероприятия, приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования. Помимо разобщения в детских коллективах, в городе действовал масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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