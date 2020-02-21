В салехардских школах продлен карантин по ОРВИ
Карантин в детских садах и школах Салехарда продлен до 25 февраля. Об этом сообщила представитель окружного управления Роспотребнадзора Яна Пашина на заседании межведомственной комиссии по борьбе с социально значимыми заболеваниями.
Она сообщила, что ситуация под контролем, опасений по распространению ОРВИ и гриппа нет.
Напомним, ранее сообщалось, что профилактические меры будут действовать до 22 февраля включительно. На этот период были отменены все культурно-массовые мероприятия, приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования. Помимо разобщения в детских коллективах, в городе действовал масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU