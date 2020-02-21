2020-02-21T05:49:56+03:00
Общество

В Салехарде определили методы борьбы с "дикарями" в городе

Песцы и лисы стали частыми гостями столицы ЯНАО
Анна Полякова
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В Салехарде определили методы борьбы с "дикарями" в городе Фото: pixabay.comВ Салехарде определили методы борьбы с "дикарями" в городе Фото: pixabay.com
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Этой зимой в Салехарде частыми гостями стали песцы и лисы. По словам специалистов, дикие животные пришли в город в поисках пищи.

Необходимо более плотно сотрудничать в этом вопросе между администрацией, АО «Салехарддорстрой», салехардским центром ветеринарии и окружным департаментом природно-ресурсного регулирования. К такому выводу пришли участники межведомственной комиссии по борьбе с социально значимыми заболеваниями.

Необходимо своевременно оповещать специалистов, чтобы они имели возможность провести анализы на предмет заболеваний животных и утилизировать биологические отходы, сообщает администрация ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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