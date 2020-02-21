21 Февр. 2020 2020-02-21T05:49:56+03:00

В Салехарде определили методы борьбы с "дикарями" в городе Фото: pixabay.com

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Этой зимой в Салехарде частыми гостями стали песцы и лисы. По словам специалистов, дикие животные пришли в город в поисках пищи.

Необходимо более плотно сотрудничать в этом вопросе между администрацией, АО «Салехарддорстрой», салехардским центром ветеринарии и окружным департаментом природно-ресурсного регулирования. К такому выводу пришли участники межведомственной комиссии по борьбе с социально значимыми заболеваниями.

Необходимо своевременно оповещать специалистов, чтобы они имели возможность провести анализы на предмет заболеваний животных и утилизировать биологические отходы, сообщает администрация ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU