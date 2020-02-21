Погода на Ямале 21 февраля: по-прежнему тепло

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:20:53+03:00

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В пятницу, 21 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов. Малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, снег – второй половине дня. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, снег. Ветер западный 6 м/с.

В Надыме -5 градусов, пасмурно, снег будет идти почти весь день. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Губкинском -1 градус, пасмурно, снег. Ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 1 градус, пасмурно. Снег прекратится только поздно вечером. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко -1 градус, пасмурно, небольшой снег. Ветер западных направлений 7 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер 8 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU