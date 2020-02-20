2020-02-20T16:18:46+03:00
Происшествия

Салехардец, размахивая ножом, угрожал полицейскому расправой

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Анна Полякова
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Салехардец, размахивая ножом, угрожал полицейскому расправой Фото: pixabay.comСалехардец, размахивая ножом, угрожал полицейскому расправой Фото: pixabay.com
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Жителя Салехарда обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Пьяный 27-летний мужчина размахивал кухонным ножом перед лицом полицейского, угрожая расправой.

Инцидент произошел ночью 18 февраля. Сообщение о разбушевавшемся мужчине поступило его супруги. Женщина рассказала, что пьяный муж ведет себя агрессивно по отношению к ней и ребенку, мешает отдыхать.

На вызов приехали полицейские, они предложили дебоширу проехать с ними, чтобы составить протокол. Пьяный салехардец отреагировал агрессивно, схватив кухонный нож. Сотрудники полиции разоружили мужчину. В настоящее время по ходатайству следствия его заключили под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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