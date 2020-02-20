На Ямале за год убрали более 300 свалок

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:03:52+03:00

Год экологии на Ямале не заканчивается Фото: правительство ЯНАО

Работы по очистке территорий от мусора продолжатся в 2020 году

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На территории Ямала за минувший год была зафиксирована 731 свалка, расчищено 369 загрязненных территорий. Работы продолжатся и в 2020 году. Такие данные озвучил первый замдиректора Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Он выступил 20 февраля на заседании комитета Заксобрания по промышленности, природопользованию и экологии.

- Точное количество свалок, планируемых к ликвидации в 2020 году, будет известно только после проведения конкурсной процедуры отбора весной 2020 года. Также мы продолжаем работу по ликвидации свалок на землях лесного фонда. В этом году планируется устранить 15 свалок с объемом отходов 645 м3, – уточнил Александр Гаврилюк.

В прошлом году были выполнены работы по расчистке русла реки Большой Ярудей в районе села Нори Надымского района, обследовано 30 водных объектов на территории округа и установлено 43 водоохранных знака в Тазовском районе. В 2020 году также планируется расчистить некоторые водоемы.

Также планируются обследования и лабораторные исследования снежного покрова на 15 полигонах, которые стали маркерами экологического состояния окружающей среды Ямала.

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ИСТОЧНИК KP.RU