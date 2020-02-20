20 Февр. 2020 2020-02-20T15:41:36+03:00

Главу Газ-Сале оштрафовали на 20 тысяч за нерасторопность Фото: Ольга Крыльцова

Ответ на запрос местная жительница получила с нарушением срока

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Прокуратура Тазовского района выявила нарушение законодательства в работе администрации муниципального образования с. Газ-Сале.

Выяснилось, что женщина обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении социального жилья. Однако ответ заявителю глава администрации направил с нарушением 30 дневного срока. Такие же нарушения закона выявили при рассмотрении обращений и иных граждан.

В связи с чем прокурор района внес главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, возбуждены четыре административных дела. В результате суд оштрафовал руководителя территории на общую сумму 20 000 рублей, сообщает прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU