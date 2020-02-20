2020-02-20T15:41:36+03:00
Происшествия

Главу Газ-Сале оштрафовали на 20 тысяч за нерасторопность

Ответ на запрос местная жительница получила с нарушением срока
Анна Полякова
Поделиться:
Главу Газ-Сале оштрафовали на 20 тысяч за нерасторопностьГлаву Газ-Сале оштрафовали на 20 тысяч за нерасторопностьФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Прокуратура Тазовского района выявила нарушение законодательства в работе администрации муниципального образования с. Газ-Сале.

Выяснилось, что женщина обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении социального жилья. Однако ответ заявителю глава администрации направил с нарушением 30 дневного срока. Такие же нарушения закона выявили при рассмотрении обращений и иных граждан.

В связи с чем прокурор района внес главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, возбуждены четыре административных дела. В результате суд оштрафовал руководителя территории на общую сумму 20 000 рублей, сообщает прокуратуре ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардец, размахивая ножом, угрожал полицейскому расправой
На Ямале за год убрали более 300 свалок
Главу Газ-Сале оштрафовали на 20 тысяч за нерасторопность
К первоочередникам на места в детсады добавили медработников
На Ямале запретили продавать подросткам товары для сниффинга
Надымчане голосованием выбирают, в какие цвета красить многоквартирники
Спортсмены ЯНАО примут участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе
В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж
На Ямале два зимника работают с ограничениями
Новое расписание автобусного маршрута Губкинский – Пурпе будет учитывать мнение жителей
Новые меры поддержки оленеводства на Ямале улучшили качество мяса
На Ямале установили единые дни действия «сухого закона»
Ямальцам разрешили собирать валежник с помощью ручных пил и топоров
С начала года на Ямале добыто около 400 тонн рыбы
Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали
Почти 4 тысячи самосвалов завезут материалы для реконструкции аэродрома Нового Уренгоя
В Ноябрьске разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в квартире
На фактории «Кар-Нат» дадут старт Дням оленевода на Ямале
Легенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд
Ноябрянам пообещали за сутки избавить город от последствий метели
Два человека пострадали в «перевертыше» на ямальской трассе
В Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений