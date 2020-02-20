2020-02-20T15:20:38+03:00
Общество

К первоочередникам на места в детсады добавили медработников

Законопроект был разработан для привлечения на Ямал специалистов
Анна Полякова
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К первоочередникам на места в детсады добавили медработников Фото: yanao.ruК первоочередникам на места в детсады добавили медработников Фото: yanao.ru
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На Ямале к первоочередникам на получение мест в детских садах добавили медицинских работников. Законопроект был разработан в рамках исполнения поручений Президента России и для привлечения на Ямал специалистов, востребованных в региональной системе здравоохранения.

Депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании 20 февраля приняли в первом и окончательном чтении изменения в региональный закон об образовании. Документ предусматривает предоставление в первоочередном порядке мест детям медработников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь в государственных и муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа.

- Надеемся, что данная мера поддержки станет дополнительным инструментом обеспечения учреждений здравоохранения региона квалифицированными кадрами и будет позиционировать Ямал как благоприятную территорию для привлечения специалистов из других регионов, – прокомментировал принятие закона депутат Игорь Герелишин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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