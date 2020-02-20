На Ямале запретили продавать подросткам товары для сниффинга

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:04:31+03:00

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Ямал стал первым российским регионом, запретившим продавать детям товары для сниффинга – газовой токсикомании. Местные депутаты в окончательном чтении 20 февраля поддержали законопроект, который стал ответом на запрос родителей, медицинского сообщества и правоохранительных органов.

За нарушение запрета установлена административная ответственность: максимальный размер штрафа составит 50 тыс. рублей, за повторное нарушение – 100 тыс. рублей.

Подростки дышат парами бытового газа, содержащегося в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств. При вдыхании пары вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу.

В прошлом году на Ямале зафиксировали девять случаев вдыхания подростками паров газа, в 2018 году таких было семь, два из них закончились смертью.

При покупке товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя, а в случае сомнений – отказать в продаже.

- Мы понимаем, что одними запретительными мерами не обойтись, поэтому будем продолжать активную профилактическую работу. Мы должны вооружить родителей и образовательные учреждения информацией для борьбы с этим опасным и вредным явлением, – прокомментировал один из инициаторов законопроекта, заместитель Председателя ямальского парламента Дмитрий Жаромских.

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ИСТОЧНИК KP.RU