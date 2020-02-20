Надымчане голосованием выбирают, в какие цвета красить многоквартирники

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:38:12+03:00

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Жители Надыма будут сами выбирать цвет своих многоквартирных домов. В рамках капитального ремонта в этом году планируется покрасить фасады жилых домов по улице Полярной, № 3/1 и №4.

Как сообщает администрация Надымского района, на платформе «Решай!» портала «Живем на Севере» с 20 февраля начинается голосование за цветовое оформление этих зданий.

Проголосовать можно за один из двух вариантов цветового решения. Эскизы также разместили на сайте администрации, где горожанам предлагают выбирать то, что понравилось.

При этом власти города просят подключиться к онлайн-опросу не только жильцов домов № 3/1 и №4 по улице Полярной, но и всех надымчан.

Фото: nadymregion.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU