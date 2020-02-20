Спортсмены ЯНАО примут участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе
Ямальские спортсмены отправятся во Вроцлав (Польша), где в предстоящие выходные стартуют чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия.
В составе сборной команды России примут участие спортсмены Ямала – заслуженный мастер спорта Владимир Масленников и мастер спорта России Алина Хизбуллина, сообщили в правительстве ЯНАО.
Они завоевали право участвовать в этих состязаниях, пройдя длительный отбор на соревнованиях различного уровня, которые проходили в течение двух последних месяцев. Так, Алина Хизбуллина, девятиклассница из Ноябрьска, на международном старте в Германии (Мюнхен) выполнила норматив мастера спорта международного класса.
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ИСТОЧНИК KP.RU