20 Февр. 2020 2020-02-20T14:27:13+03:00

Спортсмены ЯНАО примут участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе Фото: yanao.ru

Право на участие в соревнованиях завоевали двое стрелков

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Ямальские спортсмены отправятся во Вроцлав (Польша), где в предстоящие выходные стартуют чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В составе сборной команды России примут участие спортсмены Ямала – заслуженный мастер спорта Владимир Масленников и мастер спорта России Алина Хизбуллина, сообщили в правительстве ЯНАО.

Они завоевали право участвовать в этих состязаниях, пройдя длительный отбор на соревнованиях различного уровня, которые проходили в течение двух последних месяцев. Так, Алина Хизбуллина, девятиклассница из Ноябрьска, на международном старте в Германии (Мюнхен) выполнила норматив мастера спорта международного класса.

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ИСТОЧНИК KP.RU