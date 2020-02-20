2020-02-20T12:59:36+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж

Собутыльник ударил горожанина по лицу и отнял телефон
Анна Полякова
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В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабежВ Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабежФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Нового Уренгоя ограбили в компании собутыльников. Мужчина 18 февраля распивал спиртное с малознакомыми людьми. Один из молодых людей ударил по лицу новоуренгойца, выхватил у него мобильный телефон и с помощью мобильного приложения перевел на свой счет с карты заявителя 40 тысяч рублей. С места происшествия злоумышленник скрылся, прихватив с собой телефон.

Злоумышленника удалось установить по горячим следам во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Наказанием для него стало лишение свободы сроком до 7 лет. Похищенное изъято, подозреваемый вину признает полностью. Оформлена явка с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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