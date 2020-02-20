На Ямале два зимника работают с ограничениями
Ямальский зимник Коротчаево – Красноселькуп закрыт из-за неудовлетворительных погодных условий. Он не действует с 20-00 часов 18 февраля.
Кроме того, с 1 февраля 2020 года в связи с реконструкцией участка автодороги «Уренгой – Красноселькуп» движение от КПП «Казачий» до КПП «Южно-Русское месторождение» будет осуществляться с 08:00 до 20:00 часов. В остальное время будет закрыто.
По двум зимникам проезд открыт с ограничениями. На автодорогу Надым-Салехард, которая еще накануне была закрыта из-за метели, пропускают автомобили. С 08:00 до 20:00 часов 20 февраля автомобильной дороге разрешено движение для полноприводного транспорта общей массой не более 3,5 тонн.
Автомобильная дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) доступна для для всех транспортных средств общей массой до 30 тонн.
Сезонная трасса Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не запущена в эксплуатацию..
Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники»на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.
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ИСТОЧНИК KP.RU