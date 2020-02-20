Новое расписание автобусного маршрута Губкинский – Пурпе будет учитывать мнение жителей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый автобус на межмуниципальный маршрут Губкинский – Пурпе вышел с начала этого года, он делает четыре рейса в день. С идеей возобновления востребованного у населения рейса выступил первый заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин. Ежедневно многие жители Пурпе и Пурпе-1 ездят в Губкинский на работу или учёбу.

Выяснилось, что расписание устраивает не всех пассажиров, об этом пишут жители в социальных сетях и говорят на личных приемах. Парламентарий считает, что важно учесть интересы всех жителей и скорректировать расписание. В социальных сетях депутат запустил опрос, в котором призывает жителей оставлять свои предложения, чтобы сформировать несколько вариантов движения автобуса.

- Вместе с коллегами изучим все комментарии, разработаем несколько вариантов расписания и к концу недели запустим опрос на портале «Живём на Севере». Вариант, который наберет наибольшее количество откликов, ляжет в основу нового расписания» – отметил Виктор Казарин.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU